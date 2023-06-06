В Новороссийске предстанут перед судом двое юношей, подозреваемых в серии поджогов

Следственный отдел полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску завершил расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в умышленном повреждении имущества. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

В ходе следствия выяснилось, что злоумышленникам удалось проникнуть в салоны автомобилей и поджечь транспортные средства изнутри. Мотивом подобных действий выступали хулиганские побуждения. Также сообщается, что обвиняемые причастны к поджогу морозильного оборудования, хранившегося в нежилом помещении. В итоге сумма ущерба составила около 300 тыс. руб.

Отмечается, что 19-летний юноша, пользуясь доверительными отношениями, не раз предлагал 17-летнему сообщнику совершить противоправные действия.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет (ст. 167 и 150 УК РФ).

Валерия Каманина