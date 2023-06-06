Арестованы три человека, похитившие белгородского бизнесмена и требовавшие с него 2 млн рублей

По делу о похищении человека (пп. «а», «в», «з» ч.2 ст. 126 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и вымогательстве крупной суммы средств (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) заключены под стражу трое жителей Старого Оскола. Об этом рассказали в белгородском управлении СКР.

Имена фигурантов и потерпевшего не раскрываются. По версии следствия, в марте 2023 года трое человек из корыстных побуждений вечером похитили местного предпринимателя, у которого требовали 2 млн руб.

Преступление пресечено благодаря совместным действиям следователей и сотрудников регионального управления ФСБ, добавили в СКР. Сейчас ведомство проводит «необходимые следственные действия», направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлении, сбор и закрепление доказательственной базы.

О похищении и убийстве тамбовского предпринимателя Павла Игумнова читайте в материале «Ъ» «Убийц бизнесмена осудили по всей строгости».

Иван Недокопов

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