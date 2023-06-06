Два добрых месяца: как ОТЭКО участвовала в общественной жизни Тамани в апреле и мае

В апреле и мае 2023 года ОТЭКО, оператор морских терминалов в порту Тамань, продолжала участвовать в общественной жизни Таманского полуострова. Сообщаем подробности.

В апреле 270 старшеклассников из шести школ станицы Тамань, поселков Волна, Таманский, Прогресс и Веселовка прошли тест профориентации, обсудили его результаты и подходящие профессии с психологами в рамках проекта ОТЭКО «ТелеПорт в будущее». Также по инициативе компании снова, как и в прошлом году, прошла всероссийская акция «Вода России». В очистке берега Черного моря возле Веселовки от зимнего штормового мусора участвовали более 500 человек — сотрудники ОТЭКО, жители поселка, волонтеры «Энергии добра», а также известные общественные деятели. Один из добровольцев, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по туризму и знаменитый спортсмен Николай Валуев, после субботника встретился с юными боксерами Таманского полуострова и поделился с ними секретами профессионального мастерства.

Накануне Всемирного дня охраны труда и дня пожарной охраны России компания наградила ряд сотрудников, которые личным примером демонстрируют приверженность вопросам безопасности при выполнении работ. Например, водитель автобуса 1-й категории Виктор Скоморохов более чем за 13 лет работы ни разу не нарушил ПДД и не допустил аварийных ситуаций. Еще несколько наград ушли к победителям конкурса на лучший Контакт по безопасности, по его условиям надо было снять короткое видео с историей из личного опыта о безопасности на производстве или в быту. Также наградили победителей конкурса на лучший видеоинструктаж по безопасности.

Особое внимание компания уделяла исполнению ежегодного договора о сотрудничестве в экономическом и социальном развитии Темрюкского района. Детские сады № 31, 32 и 33 пос. Таманский, Веселовка и ст. Тамань теперь готовы к играм даже в самую жаркую погоду — в учреждениях установлены современные сплит-системы. Для спортивного клуба «Тамань», где занимаются дети и взрослые, компания купила спортивный инвентарь и форму, в рамках договора ОТЭКО стала спонсором и оказывает поддержку футбольной команде Тамани, выступающей в чемпионате района. Для Темрюкского казачьего общества приобрела необходимый для службы инвентарь, а для районного отделения Всероссийского общества слепых — оргтехнику. Улицы пос. Таманский ночами освещают теперь 160 светодиодных светильников, а сцену ДК «Юность» в Тамани — новые софиты. Для Дворца культуры ОТЭКО также закупила музыкальное оборудование, сценическую платформу и инвентарь для зрительного зала.

На торжественных линейках в честь последнего звонка более 50 учеников таманских школ № 9 и 28 получили от компании призы за участие в волонтерском движении «Энергия добра», а семь самых активных из них уехали домой на новых велосипедах. Так ОТЭКО подвела итог первого года развития волонтерства на Таманском полуострове. Напомним, что школьники участвовали в уборке штормового мусора с пляжей Веселовки, вместе с профессиональными дендрологами сажали деревья в Тамани и Прогрессе, вели открытые уроки в младших классах, дарили подарки многодетным семьям, помогали в проведении спортивных мероприятий.

Лето также началось с добрых дел ОТЭКО. В Тамани 1 июня открылась большая детская площадка в пределах улиц Косоногова, Кирова и Декабристов. В тот же день здесь и на нескольких других площадках в Тамани и Волне при поддержке компании и администрации Таманского сельского поселения прошел веселый праздник в честь Дня защиты детей. А на следующий день ОТЭКО и добровольцы очистили 500 м пляжа в Волне от штормового мусора — ко Дню эколога.

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