В Сочи в суд передано дело о двойном заказном убийстве

Адлерский районный суд Сочи приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении троих участников этнической преступной группы, который обвиняются в убийстве двоих соотечественников в связи с конфликтом в коммерческой деятельности, сообщают Следственное управление СКР и прокуратура Краснодарского края. Убийства произошли в Сочи в 2001 и 2002 годах.

По данным суда, обвиняемыми по делу о двойном заказном убийстве являются Антраник Яланузян, Эдуард Карагозян и Рафаел Чолокян. Следствие полагает, что организатор преступления намеревался захватить бизнес группы уроженцев Армении, которые сдавали в аренду торговые павильоны на набережной в Курортном городке Адлера. Злоумышленник разработал план убийства владельцев бизнеса и привлек для совершения преступления двоих своих знакомых, которым пообещал за каждый «заказ» по $10 тыс. Первое убийство было совершено 4 сентября 2001 года, один из исполнителей подкараулил коммерсанта около одного из ресторанов в Адлере и четырежды выстрелил в него из пистолета, мужчина скончался на месте. 23 марта 2002 года злоумышленник возле ресторана в Адлере произвел три выстрела в другого владельца бизнеса, спасти потерпевшего не удалось.

Оба заказных убийства были совершены при большом скоплении людей, но каждый раз исполнителям удавалось скрыться. Установить и арестовать участников преступной группы удалось только сейчас, они находятся под стражей. На имущество подсудимых общей стоимостью 1,2 млрд руб. наложен арест.

Анна Перова, Краснодар