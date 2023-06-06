В Сочи будут судить членов этнической преступной группы за убийства бизнесменов в начале 2000-х

В Сочи в суд направили уголовное дело на троих членов этнической преступной группы, которые совершили убийства предпринимателей в начале 2000-х. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

По данным следствия, в 2001 году на тот момент 52-летний организатор преступного сообщества хотел завладеть бизнесом двух мужчин, имевших торговые павильоны в Курортном городке Адлерского района Сочи. Вместе со знакомым он решил организовать убийство бизнесменов, пообещав напарнику переоформить захваченный ими бизнес на его супругу. Для реализации плана преступники вовлекли в организованную ими этническую группу двух жителей Сочи и поручили им совершить убийство за деньги. Двое участников банды собирали для исполнителей актуальные сведения о месте нахождения жертв и выбрали дату и место убийств. Один из них купил оружие, которое передал исполнителям. За убийство каждого бизнесмена мужчинам обещали 10 тыс. долларов США.

Вечером 4 сентября 2001 года один из исполнителей подкараулил 37-летнего предпринимателя около одного из ресторанов на улице Ленина Адлерского района и выстрелил в него четыре раза из пистолета. Бизнесмен скончался на месте.

Второй предприниматель был убит вечером 23 марта 2002 года. Преступление совершил на тот момент 24-летний житель Сочи. Он выследил автомобиль, в котором находился бизнесмен, около одного из ресторанов и выстрелил в него три раза из пистолета с глушителем. От полученных повреждений той же ночью бизнесмен скончался в больнице, куда его доставили очевидцы произошедшего.

Кроме того, 44-летний обвиняемый в мае 2002 года в ходе бытового конфликта вместе со знакомым убили жителя Сочи. Они 13 раз ударили его газовым ключом и деревянной битой в область головы.

Оба дерзких заказных убийства были совершены при большом скоплении очевидцев, но, несмотря на это, исполнителям удавалось скрыться. Работа по поиску преступников продолжалась следователями по уголовным делам о преступлениях, совершенных в прошлые годы. Спустя 20 лет свидетели смогли сообщить следователям детали, которые помогли выйти на след фигурантов, трое из которых были задержаны в прошлом году.

Теперь расследование уголовных дел в отношении 74-летнего организатора и 45- и 50-летнего участников этнической организованной преступной группы завершено. Им предъявлены обвинения в убийствах, совершенных организованной группой, из корыстных побуждений, общеопасным способом по найму, сопряженных с бандитизмом (пп. «а, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Сейчас они находятся под стражей. Один из участников банды скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в международный розыск. 88 объектов недвижимости фигурантов и их родственников арестовали более чем на 1,2 млрд руб. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram