«Метран» сертифицировал все модели клапанных блоков

Промышленная группа «Метран» (Челябинск) получила сертификат сейсмостойкости на все выпускаемые модели клапанных блоков. Об этом сообщают в министерстве промышленности региона.

Изделия получили подтверждение сейсмостойкости в виде девяти баллов по 12-балльной шкале интенсивности землетрясений MSK-64.

«Метран» изготавливает клапанные блоки серии 0104, 0105 и 0106. Они предназначены для подключения датчиков давления и других измерительных приборов к линиям автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.

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