«Супруге он как-то раз подарил живого крокодила»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о двух разных сторонах предпринимателя, в том числе о его благотворительной деятельности и о любви к диким животным.

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Хомутовский тупик сегодня, дома номер 5 и 7 — это бывшие столичные владения купцов Хлудовых. Самым ярким из них был Михаил Алексеевич Хлудов. Художник Константин Коровин вспоминал, как буквально окаменел, когда из зимнего сада в комнату, где он находился, вбежал сначала пудель, а за ним огромный тигр. В доме жил еще и взрослый волк. Во время чаепития он любил положить лапы на стол и жрать все подряд: конфеты, пироги, печенье. Все при этом пугались, а Хлудов хохотал.

Сам он чаевничал так: ложечку чая, за ней стопку коньяка. До тех пор пока коньяк в большой бутыли не закончится. Да, в подвале обитал еще медведь — говорят, однажды изрядно помял хозяина. А супруге своей как-то раз на день рождения подарил Хлудов живого крокодила. Кстати, с первой женой какая-то смертельная история приключилась: случайно выпила яду, который вроде не ей предназначался. Темное дело… И темен купец был во хмелю. Сплошные кутежи, разврат и полубезумие.

И был другой Хлудов. Не брат — он сам. Путешественник, коллекционер, литератор, рисковый предприниматель. Блестящий адъютант генерала Скобелева во времена одной из турецких кампаний. Георгиевский кавалер. На свои деньги он содержал госпитали, лазареты. И вообще, если говорить о благотворительности, невозможно сосчитать даже, сколько больниц, богаделен, школ и всего прочего он открыл.

Но как только Хлудов возвращался домой, начинал скучать, пить, мрачнеть и вытворять черт знает что. Вторая его жена — Вера Александровна — пребывала в постоянном страхе из-за тигра, которого муж, как она вспоминала, часто клал в постель между ними, а также от ожидания его пьяных бешеных выходок. Однажды во время приступа у него белой горячки, она объявила его сумасшедшим и заперла в комнате-клетке, где он вскоре и умер.