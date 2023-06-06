«Волгодонский кабельный завод» ежегодно будет производить 2 тыс. тонн продукции из меди

«Волгодонский кабельный завод “Волга-Дон-Кабель”» после модернизации производства начнет массовый выпуск продукции из меди до 2 тыс. т в год, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В результате реализации проекта, на предприятии планируется увеличить объем переработки алюминия с 5 до 8 тыс. т.

«На эти цели планируется направить 157,5 млн рублей, из которых 80 млн предоставлены в рамках совместного займа Фонда развития промышленности России и Фонда развития промышленности Ростовской области»,— цитирует пресс-служба правительства региона заместителя губернатора региона Игоря Сорокина.

«ВКЗ «Волга-Дон-Кабель» — это крупнейший производитель кабелей и проводов из алюминия на Юге страны. Предприятие выпускает самонесущий изолированный провод, силовые кабели на напряжение до 1000 В и провода с алюминиевыми жилами поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок.

Анастасия Назарова