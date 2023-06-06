Жителя Севастополя подозревают в совращении школьниц в соцсетях

В Севастополе 31-летний безработный местный житель стал фигурантом уголовного дела о совращении девочек, не достигших 16 лет, в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, мужчина с 2015 года искал в интернете девочек школьного возраста для знакомств. Подозреваемый входил к детям в доверие и переходил на непристойные темы. Мужчина присылал девочкам фотографии «развратного содержания» и склонял собеседниц к ответным действиям.

Сотрудники правоохранительных органов выявили преступление и задержали мужчину до того, как о случившемся стало известно родителям.

«Потерпевшими признаны школьницы из Севастополя и Челябинска»,— говорится в сообщении.

На время следствия злоумышленника заключили под стражу. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причастность мужчины к иным преступлениям. Расследование продолжается.

Анастасия Донскова

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