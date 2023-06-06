Суд перенес рассмотрение жалобы охранника, не пустившего главу СК Бастрыкина на стройку

Суд отложил заседание, где рассмотрят жалобу охранника, загородившего путь председателю СК Александру Бастрыкину на строительстве намыва на Васильевском острове. Перенос связан с непредоставлением Следкомом материалов уголовного дела. Об этом 6 июня пишет «Фонтанка» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Намывные территории Васильевского острова

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Намывные территории Васильевского острова

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Как сообщили перед началом заседания, СК не предоставил суду материалы дела, которые были затребованы для рассмотрения жалобы. «Судом истребованы материалы уголовного дела, в рамках которого обжалуются действия следователя. Данный запрос был направлен почтой, но из устного разговора стало известно, что запрос суда не поступал, соответственно, он не исполнен»,— заявила судья Евгений Савина. По ее словам, суд снова направит запрос в СК.

Напомним, что СК возбудил дело против охранников, не пустивших Александра Бастрыкина на стройку Северного намыва в Петербурге. Позже прокуратура не нашла состава преступления в действиях охранников.

Позже охранник Асхаб Аликпачов подал в суд на действия СК. По его словам, старший следователь по особо важным делам 3 СО управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности СК совершил «незаконные действия».

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