Более 21 км дорог планируется отремонтировать в Дзержинске в 2023 году

В Дзержинском округе в 2023 году планируется отремонтировать более 21 км покрытия на 24 участках по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и программе «Вам решать». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По нацпроекту в порядок приведут шесть участков дорог общей протяженностью 11,6 км, на это выделено 240 млн руб. Так, на улицах Новомосковской и Студенческой строители уже начали обновлять дорожное покрытие и обустраивать тротуары. В планах — ремонт асфальта на проспекте Циолковского и расширение проспекта Ленина от площади Дзержинского до пересечения с улицей Клюквина.

По проекту «Вам решать» в нормативное состояние приведут 18 поселковых дорог округа общей протяженностью около 9,4 км. Всего в 2023 году в Дзержинске планируется реализовать 23 инициативы жителей, на эти цели выделено более 102 млн руб.

Елена Ковалева