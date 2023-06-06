СКР обвинил бывшего и. о. главы минздрава Херсонской области в присвоении 26,5 млн рублей

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере) в отношении бывшего и. о. главы минздрава Херсонской области. По версии следствия, он присвоил 26,5 млн руб., предназначавшихся для выплаты зарплаты сотрудникам клинической больницы.

Имя подозреваемого не называется. СКР утверждает, что в период с 1 сентября 2022 года по 14 апреля 2023 года мужчина похитил указанную сумму, используя свое служебное положение. Во время обысков, прошедших по месту жительства фигуранта, у него были обнаружены и изъяты денежные средства. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в пресс-релизе СКР.

Лаура Кеффер