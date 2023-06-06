Программисты в Ижевске больше других профессий верят в возможности искусственного интеллекта

В столице Удмуртии 27% опрошенных жителей уверены, что нейросети не смогут выполнить даже малую часть их рабочих обязанностей. Еще 18% считают, что умные алгоритмы справятся максимум с десятой долей работы, сообщает пресс-служба SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В среднем ижевчане, которые готовы признать возможности нейросетей, оценивают потенциал ИИ в плане выполнения их должностных обязанностей на 34%.

Убежденных, что нейросеть никак не поможет им в работе, больше всего среди медицинских сестер — 49%, менеджеров по логистике — 40%, врачей — 38%. Выше всего потенциал искусственного интеллекта оценивают программисты, по мнению которых компьютерный разум сможет взять на себя 38% функций, дизайнеры — 35%, PR-менеджеры и менеджеры по продажам — 30%.