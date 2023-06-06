Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как в КНР познакомились с советским автомобилем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: webcarstory.com Фото: webcarstory.com

На прошлой неделе глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что Горьковский автомобильный завод уже следующим летом может приступить к выпуску автомобилей под маркой «Волга». Выпуск может быть организован по примеру «Москвича» с привлечением технологического партнера.

Что конкретно это будет за партнер, пока неясно. Но откуда он будет, очевидно. Ведь китайским автомобилем с нашей эмблемой стал не только «Москвич». На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге готовятся выпускать китайский кроссовер под брендом Lada. Под российской маркой Sollers в Елабуге производят среднетоннажный коммерческий транспорт из Поднебесной. Так что нас, скорее всего, ждет и «китайская "Волга"».

Любопытно, что почти 70 лет назад такое словосочетание уже имело место. В Китае в ту пору не было собственного производства легковых автомобилей, но огромная страна в них, конечно же, нуждалась. В качестве образца для копирования рассматривались разные варианты.

«Американцы» не подходили из-за своих габаритов и огромной кубатуры двигателей. Европейцы, наоборот, из-за скромных размеров и неспособности передвигаться по грунтовым дорогам. Поэтому больше всего китайским товарищам приглянулся ГАЗ-21 «Волга». Наш импозантный седан не только вызывал восхищение на выставках технических достижений СССР, которые с успехом проходили в Пекине, Шанхае и других городах юго-восточного соседа. Машина успела повозить китайское чиновничество и ему понравиться.

Так родился автомобиль Dongfeng Hong BJ760. Китайские дизайнеры внесли в облик седана кое-какие коррективы, в частности, иной стала радиаторная решетка, но в целом без вопросов узнавалась наша, 21-я «Волга».

Таких автомобилей в начале 1960-х было выпущено совсем немного, порядка двух с половиной сотен. Но если кому-то сегодня не нравится, что мы производим под нашими именами китайские машины, то он может смело говорить, что это просто Китай отдает нам то, что когда-то был должен.