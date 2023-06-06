Центробанк выпустил юбилейную монету к 300-летию Перми

В Перми презентовали памятную монету, выпущенную в честь 300-летия города. Она сделана из серебра 925-й пробы, масса драгоценного металла составляет 31,1 грамма. Диаметр монеты — 39 мм. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
На лицевой стороне монеты расположены рельефное изображение государственного герба РФ, стандартные надписи, номинал монеты, год выпуска, обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты находятся рельефные изображения: вверху — герб Перми, в центре — Пермский театр оперы и балета, внизу — старинный Егошихинский завод и лента с надписью «ПЕРМЬ» на фоне выполненного в технике лазерного матирования вида на реку, портовые краны и промышленные сооружения, справа — рельефная надпись в две строки: «300 ЛЕТ».
По словам главы города Алексея Демкина, юбилейная монета — один из редких подарков к юбилею Перми, который сделал Центробанк России. Управляющий отделением по Пермскому краю Уральского главного управления Банка России Алексей Моночков рассказал, что монета изготовлена с использованием технологии «пруф». Благодаря этой технологии она имеет повышенное качество поверхности. Такое качество подразумевает сочетание матовой и зеркально отполированной поверхности, а также поверхности с лазерным матированием.
Первым обладателем юбилейной монеты станет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Он очень многое сделал для того, чтобы Пермь встретила свое 300-летие на качественно ином уровне, и таким образом я хотел бы поблагодарить его за поддержку юбилейных мероприятий»", - сообщил глава Перми.