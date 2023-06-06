В Челябинске выбрали семь общественных пространств для благоустройства

По итогам голосования в Челябинске выбрали общественные территории, которые будут благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В опросе поучаствовали свыше 172 тыс. горожан, отмечают в мэрии.

В каждом районе Челябинска определено по одному объекту-победителю. Среди них набережная в микрорайоне Чурилово, зона детского отдыха в парке «Плодушка» и спортивно-досуговая зона в парке Калининского района. Благоустроят скверы у ТРК «Родник» и по улице Молодогвардейцев. В последнем обновят входную группу и установят сухой фонтан. Также благоустроят территорию у рынка «Михеевский».

Администрации районов Челябинска начинают разработку проектно-сметной документации по объектам-победителям. Начало работ по благоустройству запланировано на 2024 год.

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