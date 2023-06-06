Суд в Ростове обязал Сбербанк выплатить 100 тыс. рублей штрафа за частые звонки должнику

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону отказал в удовлетворении жалобы ПАО «Сбербанк России» о признании незаконным постановления Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (ГУ ФССП по Краснодарскому краю) о выплате банком штрафа в размере 100 тыс. руб. за нарушение требований законодательства при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда.

Согласно материалам дела, в октябре 2022 года житель Краснодарского края Арман Геворкян обратился в региональное ГУ ФССП с сообщением о том, что ПАО «Сбербанк» нарушил статью федерального закона о защите прав физических лиц при возврате просроченной задолженности. По информации заявителя, робот-коллектор звонил ему чаще, чем разрешено законом. При этом бот звонил не только самому должнику, но и третьим лицам, чьи контакты были указаны в договоре на получение кредита. ГУ ФССП установило, что финансовая организация нарушила требования законодательства, и обязал ее выплатить штраф в размере 100 тыс. руб.

ПАО «Сбербанк» попытался оспорить решение суда в Арбитражном суде Краснодарского края, настаивая, что «поскольку телефонная связь с должником не была установлена, отсутствует факт непосредственного взаимодействия с должником». Однако суд счел, что сам факт осуществления вызова абонента ботом и соединения с ним более одного раза в сутки (более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц) свидетельствует о нарушении требований закона. Суд постановил, что решение ГУ ФССП обосновано и оставил его в силе. Апелляционный арбитражный суд в Ростове, в который после этого обратился ПАО «Сбербанк», поддержал решение предыдущей инстанции.

Пресс-служба Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» не смогла оперативно прокомментировать «Ъ-Юг» ход и итог судебного разбирательства.

Анастасия Назарова