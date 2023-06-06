АТОР: стоимость недельного отдыха в Турции для россиян составит 150–200 тыс. рублей

Недельный отдых на двух человек летом в Турции обойдется россиянам в среднем в 150–200 тыс. руб., сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

«Отправиться в Таиланд, на Кубу и Шри-Ланку можно примерно за 150 тыс. руб. Вообще тура за границу на двоих дешевле 150 тыс. руб. за неделю сейчас не найти. Изредка бывают предложения за 120 тыс. руб.»,— сообщил «Известиям» господин Мурадян. По его словам, фактически на данный момент уже можно говорить о том, что стоимость отдыха в Турции для россиян практически сравнялась со стоимостью поездок в различные экзотические страны, а в ряде случаев турецкие варианты оказываются даже дороже.

По словам вице-президента АТОР, несмотря на высокую стоимость, спрос на турецкие путевки все равно находится на уровне прошлого года, сейчас он на 60–70% выше, чем был в мае этого года. Артур Мурадян считает, что это связано с тем, что «обстановка в Турции успокоилась» после выборов президента страны. Также в числе причин популярности турецких курортов среди россиян глава Space Travel называет относительно прохладную погоду в начале лета в регионах РФ.

Александр Кислов