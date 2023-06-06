В Самаре экс-главу департамента градостроительства обвиняют в растрате

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Шанова. Экс-чиновника подозревают в пяти эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и одном эпизоде растраты (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Общая сумма ущерба, причиненного Сергеем Шановым бюджету Самары, превышает 665 тыс. руб., сообщила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары.

В уголовном деле речь идет о служебной командировке главы городского департамента градостроительства в 2021 году в Дубай (ОАЭ). Тогда чиновник отправился за границу на восемь дней для участия в образовательном проекте. После возвращения домой Сергей Шанов предоставил документы, по которым из городского бюджета ему возместили траты на сумму более 130 тыс. руб. В частности, в эти расходы были включены транспортное обслуживание (10 тыс. руб.), проживание в отеле (42 тыс. руб.), суточные (более 26,5 тыс. руб.).

В прокуратуре ранее отмечали, что «заявленные средства были потрачены не в целях пребывания в служебной командировке, а в целях получения туристических услуг». Так, счета на оплату проживания в отеле содержат информацию об оказании туристической услуги, а документы, обосновывающие возможность компенсации найма жилья, отсутствуют. По данным следствия, из 130 тыс. руб. 17 тыс. руб. были возмещены незаконно.

Кроме того, правоохранители установили, что чиновник утвердил на новую должность свою знакомую и выплачивал ей из городского бюджета «необоснованные премии».

Следователи допросили по делу более 17 свидетелей и очевидцев.

Ранее после проверки трат чиновников мэрии во время командировки в Дубай прокуратура требовала отставки Сергея Шанова и главы городского департамента транспорта Сергея Маркина «в связи с утратой доверия».

Сергей Шанов был уволен с поста руководителя департамента в конце сентября 2022 года. Однако в мэрии заявляли, что уход чиновника с должности не связан с рассмотрением дела о его командировке в Дубай. Сергей Шанов уведомил о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая была чревата конфликтом интересов. Однако комиссия мэрии установила, что глава департамента поздно сообщил о ситуации.

Ани Айвазян, Самара