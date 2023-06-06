В Сочи будут судить застройщика за ущерб дольщикам в 750 млн рублей

В Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной компании. Он нанес более чем 170 дольщикам ущерб в 750 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

При возведении жилого комплекса в Адлере 44-летний руководитель компании нарушил требования разрешения на строительство в части допустимой этажности. Он не смог завершить строительство домов и сдать их в эксплуатацию в установленные сроки.

На застройщика было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). На период предварительного следствия он находился под подпиской о невыезде. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram