В Томске из-за пожара на АЗС возбуждено уголовное дело

Следственное управление СУ СКР по Томской области из-за возгорания на автомобильной заправочной станции возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда (ст.238 УК РФ).

По данным следствия, на одной из АЗС Томска при обслуживании цистерны из-под бензина произошел хлопок с последующим возгоранием. В результате пострадало четверо сотрудников станции, трое из них доставлены в медицинское учреждение. Один пострадавший находится в палате реанимации в тяжелом состоянии.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. В связи с инцидентом губернатор Томской области Владимир Мазур поручил чиновникам совместно с надзорными органами провести проверку соблюдений требований пожарной безопасности на всех автозаправочных станциях региона.

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Лолита Белова