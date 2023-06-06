Саратовский бизнес нарастил просроченную задолженность

Просроченная кредиторская задолженность организаций Саратовской области выросла на 8,4% с начала года и достигла 23,9 млрд руб. Об этом сообщает Саратовстат, уточняя, что в статистике не учтены бюджетные и страховые организации, банки, а также малый бизнес. 22% от упомянутой суммы приходится на неоплаченные поставки товаров, работ и услуг.

Общая кредиторская задолженность составила 283,7 млрд руб., из которых 234,9 млрд руб. — долги по кредитам банков и займам. Просроченная задолженность по этим обязательствам составила 13 млрд руб.

Дебиторская задолженность организаций на 1 апреля 2023 года составила 307,6 млрд руб., из которых 8,4 млрд руб. — просроченная. Основная часть просроченной дебиторской задолженности (82,2%) — это неоплаченные заказы покупателей за товары, работы и услуги.

Никита Маркелов