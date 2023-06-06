Петербургская управляющая компания VALO Service стала оператором апарт-отеля Gagarin City в Новосибирске

Управляющая компания VALO Service подписала договор с группой компаний «ВОЛНА development» на управление апарт-комплексом бизнес-класса Gagarin City в Новосибирске. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе УК.

Сейчас строительство комплекса находится на начальной стадии. По словам генерального директора ГК «ВОЛНА development» (девелопер проекта, ранее известная как ГК «НМК») Андрея Добринского, согласно проектной декларации ввод объекта в эксплуатацию намечен на третий квартал 2026 года, однако застройщик планирует реализовать проект до конца 2025 года.

Gagarin City возводится в центре города недалеко от станции метро «Заельцовская». Объем инвестиций в проект составит более 3 млрд руб. Комплекс состоит из двух частей — 8 и 30 этажей и включает в себя апарт-отель на 306 юнитов и более 8 тыс. кв. м коммерческих помещений.

После завершения строительства VALO Service в том числе займется обучением персонала отеля по разработанным в компании стандартам сферы гостеприимства. Gagarin City — первый проект управляющей компании за пределами Санкт-Петербурга. На сегодняшний день VALO Service управляет инвестиционным капиталом в размере 20 млрд руб. и номерным фондом более 3 тыс. номеров. Компания является официальным партнером международных сетей Wyndham и Accor Hotels и управляет отелями 4* под брендами Ramada Plaza и Mercure в комплексе отелей VALO в Петербурге.

Надежда Ярмула

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