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Контрафактный алкоголь из Самары изъят в четырех регионах и одной республике

Полиция обнаружила и изъяла крупные партии контрафактного алкоголя в Удмуртской Республике, Ульяновской, Нижегородской, Самарской и Пензенской областях. Об этом сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Так, оперативники УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области обнаружили в торговых сетях 216 тридцатилитровых кег с опасной продукцией. Пензенскими полицейскими проверено более 600 торговых объектов, изъято свыше 1700 литров сидра», — приводятся в сообщении слова Ирины Волк.

Кроме того, инспекторы ГИБДД остановили в Самаре грузовик с пластиковыми кегами общим объемом 810 л и документами на получение алкогольной продукции под маркой «Мистер Сидр». Также в Удмуртии на складах и в магазинах полиция изъяла около 14 тыс. л напитка, а в Мордовии – свыше 250 л.

Ранее по распоряжению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело о массовых отравлениях в Приволжском федеральном округе, жертвами которых стали 18 человек, а еще порядка 50 человек оказались в больницах, передано в центральный аппарат следственного ведомства. Предполагаемый отравитель Анар Гусейнов уже задержан, а полиция и сотрудники Роспотребнадзора повсеместно изымают «Мистер Сидр», в котором предположительно оказался метиловый спирт.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Пейте сидр, не отходя от больницы».

Георгий Портнов

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