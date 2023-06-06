В Сочи застройщик предстанет перед судом за обман дольщиков на 750 млн рублей

Адлерский районный суд Сочи в ближайшее время начнет рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летнего местного жителя, который обвиняется в причинение ущерба покупателям жилья в сумме 750 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Потерпевшими по делу признаны 170 человек.

На сайте Адлерского суда указано, что подсудимым по уголовному делу по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) является Юрий Оганян, учредитель компаний «Вэлком», «Вэлком недвижимость», «ЖК Курортный», «Цветочный», «Черноморец» и других. По данным следствия, обвиняемый при возведении жилого комплекса в Адлере нарушил требования разрешения на строительство в части допустимой этажности. По этой причине строительство ЖК не было завершено. Фигурант дела находится под подпиской о невыезде. Ранее прокуратура края сообщала, что в отношении Юрия Оганяна расследовалось дело по факту махинаций с квартирами в ЖК «Курортный» и ЖК «Плаза».

Анна Перова, Краснодар