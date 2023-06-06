Песков: лишение Крыма воды — одна из целей диверсии на Каховской ГЭС

Одной из целей диверсии на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), за которой стоит Украина, была попытка нарушить водоснабжение Крыма, утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Падает уровень воды в водохранилище, соответственно, сокращается подача воды в [Северо-Крымский] канал, резко сокращается»,— сказал представитель Кремля во время пресс-кола.

Вместе с тем господин Песков отметил, что у Крыма есть наработки по гарантированному водоснабжению полуострова и без Северо-Крымского канала.

«Есть определенный запас прочности. Имеется в виду уровень воды в водохранилищах»,— цитирует Дмитрия Пескова «Интерфакс».

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил в Telegram, что существует угроза обмеления Северо-Крымского канала после удара по Каховской ГЭС в Херсонской области.

Подрыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате разрушились задвижки и другие надводные строения гидроузла. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, затапливает водой. Москва решительно отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к удару по Каховской ГЭС. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «подрыве конструкций изнутри».

Наталья Решетняк

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