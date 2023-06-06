В Краснодаре в суд направили дело об ущербе на 57 млн рублей при строительстве водовода

В Краснодаре в суд направили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя проектно-сметной организации, о причинении ущерба бюджету Кубани на 57 млн руб. при строительстве водовода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным следствия, 42-летний житель Краснодара, руководивший организацией, заключил муниципальный контракт на проектирование и строительство водовода. При исполнении контракта подрядчик поставил подержанную стальную трубу, которая не соответствовала установленным техническим требованиям. При этом мужчина приложил к документам поддельные сертификаты завода-изготовителя.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 165 УК РФ (причинение ущерба при злоупотреблении доверием). В случае доказательства вины фигуранта ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram