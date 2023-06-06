Туристический сбор за посещение природных парков в Прикамье составит 100 рублей с человека

В 2023 году в Пермском крае введут плату за посещение особо охраняемых природных территорий в размере 100 руб. с человека. Об этом заявил начальник управления по охране окружающей среды краевого минприроды Лев Третьяков.

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Выступая на экологическом фестивале «Природа города», господин Третьяков рассказал, что плату за посещение особо охраняемых природных территорий планировалось ввести еще в прошлом году, однако из-за экономической ситуации организацию туристического сбора отложили.

По словам Льва Третьякова, для снижения нагрузки на природные объекты были разработаны планы по их обустройству стоимостью 50 млн руб. «Мы получили их с условием того, что в соответствии с действующим законодательством введем плату за посещение ООПТ, и в первую очередь — природного парка “Пермский”. В настоящее время нормативный акт запущен, в самое ближайшее время он будет подписан. Плата будет введена в этом году. Это будет 100 руб. с человека при входе»,— сообщил господин Третьяков.