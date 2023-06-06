В Салавате подросток обвиняется в ложном сообщении о теракте в школе

Следственный отдел МВД по Салавату завершил расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, в отношении объекта социальной инфраструктуры (ч.2 ст. 207 УК РФ), сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Уголовная ответственность по данной статье наступает с 14 лет.

1 апреля текущего года на телефон службы «112» поступило сообщение о том, что школа №7 Салавата якобы заминирована. На место выехали экстренные службы, здание школы обследовали полицейские. Информация не подтвердилась, подозрительных предметов в учебном заведении не обнаружили. Полицейские изъяли аудиозапись с голосом звонившего.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личность предполагаемого злоумышленника, им оказался подросток 2008 года рождения. Он дал признательные показания.

Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд.

Майя Иванова

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