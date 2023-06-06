Свердловское заксобрание приняло закон, регламентирующий порядок проведения выборов при военном положении в регионе

Законодательное собрание Свердловской области рассмотрело и поддержало проект изменений в Избирательный кодекс региона. «Предлагается внести изменение в сроки проведение выборов, а также наделить губернатора Свердловской области правом при введении военного положения направлять в центральную избирательную комиссию РФ предложения о проведении выборов на территории региона»,— заявил первый зампредседателя парламента Дмитрий Жуков.

По его словам, компетенция избирательной комиссии Свердловской области дополнена полномочиями по формированию специальных участков избирательных комиссий в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также возложению на себя полномочий избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Екатеринбурге.

Изменения в третьем чтении поддержали 43 депутата, один не проголосовал.

Уточняется, что областной закон направлен на приведение Избирательного кодекса региона в соответствие с новеллами федерального законодательства. В мае президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность проведения выборов на территории, где введено военное положение. Решение о назначении выборов или референдума должен будет принять Центризбирком по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ (ранее законом было предусмотрено, что выборы и референдумы при военном положении не проводятся).

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