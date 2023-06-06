Житель Кугарчинского района облил сотрудника ГИБДД бензином и поджег

42-летний житель Кугарчинского района Руслан Давлетбердин обвиняется в посягательстве на жизни сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в июле 2022 года в селе Юмагузино сотрудник ГИБДД остановил автомобиль ВАЗ-2108 под управлением обвиняемого. Водитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался пройти медицинское освидетельствование, и сотрудник полиции задержал автомобиль. Не согласившись с его действиями, водитель достал из багажника канистру с бензином, облил им инспектора и поджег.

Обвиняемый не смог довести до конца «свои преступные действия, направленные на лишение жизни сотрудника полиции», из-за «активного сопротивления потерпевшего, самостоятельно потушившего огонь», отмечается в сообщении.

Руслан Давлетбердин не признал вину.

Уголовное дело направят в Верховный суд республики.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте