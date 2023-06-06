На Кубани за неделю ковидом заболели 174 человека

В Краснодарском крае за минувшую неделю коронавирус подтвердили у 174 человек. По данным оперштаба региона, самому младшему пациенту один месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В Краснодаре выявили 68 эпизодов заболевания, в Сочи — 26, в Горячем Ключе — 10. Далее следуют Геленджик (5), Анапа, Новороссийск, Белореченский, Кавказский, Курганинский, Лабинский и Усть-Лабинский районы (по 4). В Армавире, Апшеронском, Динском, Ейском, Крымском, Северском, Славянском, Темрюкском муниципалитетах обнаружили по три новых случая заболевания, в Абинском, Белоглинском, Мостовском, Туапсинском районах — по два. По одному новому пациенту зарегистрировали в Гулькевичском, Крыловском, Приморско-Ахтарском, Тбилисском, Тихорецком муниципалитетах.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 362 940 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. С выздоровлением из медучреждений края выписали 351 543 пациентов. Скончались 11 207 человек.

Анастасия Донскова

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