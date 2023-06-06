В Екатеринбурге 13 июня состоится конференция «Логистика и ВЭД в новой системе координат»

В Екатеринбурге 13 июня пройдет конференция ИД «Коммерсантъ-Урал» «Логистика и ВЭД в новой системе координат», посвященная изменениям в транспортно-логистической отрасли после введения в прошлом году международных санкций. Мероприятие состоится в БЦ «Президент» (ул. Бориса Ельцина, 1а). Начало деловой программы — в 10:00.

Эксперты обсудят, как на фоне переориентации грузопотоков Свердловская область смогла продемонстрировать потенциал и претендовать на статус одного из крупных в стране транспортно-логистических хабов. Кроме того, о новых условиях и трендах на рынке расскажут представители сфер лизинга и внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Среди спикеров заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин, заместитель министра международных и внешнеэкономических связей региона Олег Александрин и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

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