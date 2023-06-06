Игравший с зажигалкой 7-летний ребенок поджег жилой дом в Удмуртии

В Удмуртии 7-летний ребенок, играющий с зажигалкой, устроил пожар в жилом доме. В помещении также находился старший брат ребенка и 2-лтняя сестра. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, в момент происшествия мать детей вышла в магазин.

Огонь быстро охватил весь день. Однако на дым среагировал пожарный извещатель, сигнал которого вынудил детей эвакуироваться из дома. Соседи сообщили в аварийные службы о пожаре.

Прибывшие на месте пожарные ликвидировали возгорание и не дали огню перекинуть на соседние дома.