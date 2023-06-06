Площадь торфяного пожара в Челябинской области достигла почти 200 га

В Челябинской области шестые сутки пытаются ликвидировать крупный торфяной пожар на территории Аргаяшского района. На сегодня его площадь составляет 198 га, сообщает главное управление лесам по региону.

За пять дней площадь возгорания выросла почти в 2,5 раза. В ликвидации пожара задействовано 86 человек и 18 единиц техники. Огонь распространяется преимущественно в восточном направлении. Угрозы населенным пунктам нет. Тушение осложняет болотистая местность, минерализованные полосы приходится создавать вручную.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», пожар на болотах в Аргаяшском районе начался утром 1 июня. По предварительным данным, огонь распространился из-за местных жителей, нарушивших правила пожарной безопасности в лесу. 2 июня площадь возгорания была 80 га.

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