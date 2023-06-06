Стартовал ремонт 2-го Лаврского моста через реку Монастырку

В центре Санкт-Петербурга начались работы на 2-м Лаврском мосту через реку Монастырку. Об этом 6 июня сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КРТИ Фото: Пресс-служба КРТИ

Как пояснили в КРТИ, комплекс работ затронет все конструктивные элементы переправы. Там демонтируют существующие конструкции, выполнят ремонт опор и пролетного строения. Также будет отремонтировано мостовое полотно и отреставрированы историческая кирпичная кладка, облицовывающие опоры моста известняковые плиты, карнизы, перильное ограждение и фонари переправы отреставрируют. Кроме этого, специалисты укрепят откосы и восстановят подходы к мосту.

Ремонт планируется завершить через год, к концу мая 2024 года. До этого срока движение по переправе будет закрыто для пешеходов и автомобилей.

2-й Лаврский мост перекинут через реку Монастырку в створе Лаврского проезда, ведущего от площади Александра Невского на территорию Александро-Невской лавры и соединяет ее с некрополями Государственного музея городской скульптуры. Предназначен для автомобильного и пешеходного движения. Длина моста – 35,8 метров, ширина – 10,4 метров. Современный мост был построен в 1980-1981 годах на месте старой переправы.

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