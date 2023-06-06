Скоростной поезд между Гагрой и Сочи запустят с 8 июня

Скоростной поезд, следующий по маршруту из Сочи в Гагру, запустят с 8 июня. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РЖД Фото: Пресс-служба РЖД

Между городами ежедневно будут курсировать пятивагонные «Ласточки». Возможны два варианта маршрута: с заездом в аэропорт Сочи и минуя его. Поезд без остановки в аэропорту будет отправляться в 11:54, из аэропорта — в 18:52. Выезд из Гагры в Сочи с дополнительной остановкой будет осуществляться в 07:30, минуя ее — в 15:15.

«В зависимости от маршрута остановки предусмотрены на станциях Имеретинский курорт, Адлер, Хоста, Мацеста, о. п. Гагрыпш, Абаата»,— говорится в сообщении.

Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить на станции «Веселое» и Цандрипш (Абхазия).

Анастасия Донскова

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