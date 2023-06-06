ПСБ поддерживает льготные программы кредитования МСП

ПСБ стал участником дискуссионного клуба «День российского предпринимательства», организованного ИД «Комсомольская правда» в Краснодаре. На встрече представители малого и среднего бизнеса, органов местного самоуправления, организаций поддержки бизнеса обсудили тенденции развития предпринимательства, возможности роста в период экономической волатильности.

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Заместитель регионального директора дополнительного офиса «Краснодарский» ПСБ Данил Горбунов рассказал о возможностях развития бизнеса с помощью современных банковских услуг и сервисов — таких как онлайн-факторинг, банковское поручительство, льготные программы кредитования для МСБ. Эксперт уточнил, что заемные средства по сниженной процентной ставке бизнес может привлечь на пополнение оборотных средств, развитие предпринимательской деятельности, рефинансирование ранее выданных кредитов, а также инвестиционную деятельность.

«ПСБ — активный участник всех льготных программ поддержки бизнеса. У банка традиционно лидирующие в регионе позиции по объему и количеству выданных предпринимателям льготных кредитов. Мы уверены, что слаженная работа представителей власти, финансовых организаций и делового сообщества позволит в еще большей степени укрепить экономику нашего края»,— поделился Данил Горбунов.

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