Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Крымского художника Зизу приговорили к 15 годам за брошенный в мэрию Евпатории «коктейль Молотова»

Южный окружной военный суд приговорил крымского художника-акциониста Богдана Зизу к 15 годам лишения. Информация о приговоре опубликована на сайте суда.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным «ОВД-Инфо» (признан Минюстом РФ иностранным агентом), Зизу признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма), по ч. 1 ст. 205 УК РФ (совершение теракта), ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм). Гособвинение просило назначить мужчине 18 лет лишения свободы.

По версии обвинения, в ночь на 16 мая 2022 года Зиза облил желтой и голубой краской фасад здания администрации Евпатории, после чего бросил коктейль Молотова. Однако зажигательная смесь потухла, и возгорания не произошло. Сразу после акции мужчину задержали.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...