«Тинькофф Банк» не смог оспорить штраф за звонки родным должника

В Новосибирской области рассмотрена жалоба ОА «Тинькофф Банк» на действия судебных приставов, выписавших штраф за звонки сотрудников должнику. Как отмечается в материалах суда, житель Новосибирска – клиент банка обратился к судебным приставам с заявлением о том, что из-за просрочки по кредитной задолженности на месяц, в течение двух недель сотрудники банка звонили его брату. Отмечается, что клиент в заявлении-анкете к кредитному договору не указывал и не давал согласия на обзвон третьих лиц. Таким образом, посчитал заявитель, звонивший сотрудник разгласил банковскую тайну.

УФССП по Новосибирской области вынес постановление о назначении административного наказания, признав АО «Тинькофф Банк» виновным в нарушении закона о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности (ст. 14.57. КоАП РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. руб.

Банк оспорил постановление в суде, который в свою очередь признал решение судебных приставов правомерным.

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Лолита Белова