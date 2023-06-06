Кредиторы пытаются взыскать 200 млн рублей долгов бизнесмена Ебралидзе с петербургского вуза

Кредиторы компании, которую связывают с предпринимателем Александром Ебралидзе, пытаются забрать здание и участок академии в Невском районе Петербурга. Ранее директором вуза были подписаны документы о залоге здания и участках, пишет 6 июня 47news.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным издания, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказался от удовлетворения иска ББР Банка. Истец просил передать им здание и участок АНО «Санкт-Петербургская юридическая академия», находящиеся на проспекте Обуховской обороны в Невском районе города. По версии ББР Банка, взыскание должно произойти в счет долга в 200 млн руб. банка ООО «Талион Трейдинг», принадлежащего господину Ебралидзе. Примечательно, что АО «Талион», являющееся одним из учредителей академии, также принадлежит этому предпринимателю.

Ректор юридической академии подала заявления в полицию и СК. По ее словам, документы о залоге были подписаны по принуждению бизнесмена. Она утверждает, что господин Ебралидзе действовал в сговоре с одним из акционеров ББР Банка.

Напомним, что Александр Ебралидзе был арестован осенью 2021 года. По версии следствия, он был причастным к присвоению и растрате 3 млрд руб. «Констанс-банка». В ходе обысков силовики обнаружили в доме переписку, согласно которой предприниматель знал о ряде заказных убийств. В настоящий момент по этому факту ведется расследование.

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