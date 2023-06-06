В Крыму в четыре раза увеличили число прививок винограда

После модернизации прививочного комплекса в институте «Агротехническая академия», в Крыму количество прививок винограда для производства саженцев возросло в четыре раза. Об этом сообщает пресс-служба корпорации развития РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

До модернизации мощность производства составляла 250 тыс. прививок. В настоящее время питомник способен привить до 1 млн черенков в год. По оценке экспертов, это поспособствует увеличению урожая винограда в республике. В настоящее время на базе комплекса используются восемь стратификационных камер, холодильный модуль и парафинаторная лаборатория.

«Рассчитан он на проведение экспериментов по совершенствованию элементов производства и выращиванию посадочного материала», говорится в сообщении.

В состав научно-образовательного центра входит Крымский федеральный университет имени Вернадского. В текущем году учебное заведение закрыло контракт на прививку черенков винограда по программе импортозамещения.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram