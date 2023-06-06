В Челябинской области обнаружили опасный напиток «Мистер Сидр»

На территории Челябинской области обнаружен алкоголесодержащий напиток «Мистер Сидр» из Самарской области, который стал причиной массового отравлению жителей нескольких регионов. Выявлены шесть индивидуальных предпринимателей и одно ООО, которые занимались реализацией этой продукции, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

Продукция хранилась на складах, сейчас ее изымают. По предварительным данным, речь идет об около 1 тыс. бутылок.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил проверить торговые предприятия региона на наличие опасного сидра.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», случаи отравления напитком «Мистер Сидр» фиксируются с 3 июня в Ульяновской, Самарской, Нижегородской и Пензенской областях, а также в Удмуртии. Погибли как минимум 28 человек, более 50 находятся в больницах. Напиток производился на частной пивоварне в Самарской области. Владелец компании-производителя – предприниматель Анар Гусейнов задержан.

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