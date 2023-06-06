Экс-гендиректор ФК «Уфа» провел пресс-конференцию

Бывший генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов, чью отставку вчера принял совет учредителей клуба, провел пресс-конференцию. Как сообщает «Башинформ», господин Газизов сообщил, что решение об уходе с поста он принял давно. «Но капитан должен уйти последним. Хотел уйти красиво»,— отметил он.

По его словам, сейчас в «Уфе» есть личности, но нет команды: «Внутри команды атмосфера напряженная. Надо понимать, что проиграли. Но надо развиваться дальше, играть и завоевывать пусть пока маленькие, но важные вершины».

По словам господина Газизова, новый гендиректор «Уфы» должен быть выходцем из Башкирии, и он готов его консультировать.

3 июня «Уфа» проиграла «Кубани» и вылетела во второй дивизион. Ранее в клубе наблюдались финансовые проблемы, из-за которых «Уфу» покинули футболисты и сотрудники клуба. Для решения проблемы «Уфа» даже выставила на продажу свой брендированный автобус.

Олег Вахитов

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