В Башкирии откроют 148 пляжей

В текущем году планируется открыть 148 пляжей на территории 60 муниципалитетов Башкирии, в том числе 123 пляжа, открытых в 2022 году, и 26 дополнительных, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на заседании правительства региона. В 2022 году в Башкирии было открыто 126 специально оборудованных пляжей в 55 муниципальных образованиях, пояснил он.

На сегодня 59 муниципалитетов направили в Госинспекцию по маломерным судам Главного управления МЧС по республике 136 заявлений-деклараций на открытие пляжей, из них задекларированы 130 от 58 муниципалитетов, отметил первый заместитель председателя государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Госкомитету по чрезвычайным ситуациям поручено обеспечить контроль и координацию проведения профилактических мероприятий на водных объектах муниципалитетами.

Майя Иванова

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