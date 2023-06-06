Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

КСП Прикамья не нашла нарушений в проекте о перераспределении полномочий между мэрией Перми и краевым правительством

Контрольно-счетная палата Пермского края подготовила заключение на проект закона о перераспределении полномочий между мэрией Перми и краевым правительством. Заключение опубликовано в базе данных «Единый виртуальный кабинет депутата заксобрания». Контрольный орган полагает, что законопроект не содержит нарушений и недостатков, препятствующих его утверждению.

Вместе с тем, КСП отмечает, что в финансово-экономическом обосновании проекта не указано насколько вырастут расходы бюджета Пермского края после передачи полномочий с городского уровня на региональный. При этом указан возможный источник увеличения бюджетных расходов — сокращение дифференцированного норматива отчислений от налога, взимаемого на территории Перми по упрощенной системе налогообложения (УСН). В 2024 году город планирует получить по УСН 1,3 млрд руб., в 2025 году — 1,4 млрд руб.

Законопроект о перераспределении полномочий был внесен губернатором Пермского края Дмитрием Махониным на рассмотрение заксобрания в конце мая. Проект предполагает переход на уровень краевого правительства полномочий администрации Перми в сфере земельных отношений, теплоснабжения и водоснабжения, образования, торговой деятельности и рекламы, обращения с отходами, а также погребения и похоронного дела. Перераспределение предусмотрено на неограниченный срок с 1 января 2024 года.Рассмотреть проект планируется на июньском пленарном заседании заксобрания.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...