КСП Прикамья не нашла нарушений в проекте о перераспределении полномочий между мэрией Перми и краевым правительством

Контрольно-счетная палата Пермского края подготовила заключение на проект закона о перераспределении полномочий между мэрией Перми и краевым правительством. Заключение опубликовано в базе данных «Единый виртуальный кабинет депутата заксобрания». Контрольный орган полагает, что законопроект не содержит нарушений и недостатков, препятствующих его утверждению.

Вместе с тем, КСП отмечает, что в финансово-экономическом обосновании проекта не указано насколько вырастут расходы бюджета Пермского края после передачи полномочий с городского уровня на региональный. При этом указан возможный источник увеличения бюджетных расходов — сокращение дифференцированного норматива отчислений от налога, взимаемого на территории Перми по упрощенной системе налогообложения (УСН). В 2024 году город планирует получить по УСН 1,3 млрд руб., в 2025 году — 1,4 млрд руб.

Законопроект о перераспределении полномочий был внесен губернатором Пермского края Дмитрием Махониным на рассмотрение заксобрания в конце мая. Проект предполагает переход на уровень краевого правительства полномочий администрации Перми в сфере земельных отношений, теплоснабжения и водоснабжения, образования, торговой деятельности и рекламы, обращения с отходами, а также погребения и похоронного дела. Перераспределение предусмотрено на неограниченный срок с 1 января 2024 года.Рассмотреть проект планируется на июньском пленарном заседании заксобрания.