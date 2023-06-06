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Коммерсантъ FM
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В «Ашане» заявили об утечке базы данных клиентов, проводится проверка

Служба безопасности ритейлера «Ашан» подтвердила утечку данных клиентов сети, информация о которой появилась утром 6 июня в профильных Telegram-каналах. Также случившимся уже заинтересовались в Роскомнадзоре.

«В настоящий момент мы проводим внутреннее расследование с целью установления вектора атаки и источника утечки»,— рассказали «РИА Новости» в пресс-службе торговой сети. Ритейлер не уточняет, данные скольких именно покупателей оказались в открытом доступе.

Роскомнадзор проведет проверку в связи с информацией о возможных утечках данных клиентов торговых сетей «Ашан» и «Твой дом», сообщили ТАСС в пресс-служба ведомства.

Утром 6 июня Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытый доступ попали данные, принадлежащие предположительно клиентам торговых сетей «Ашан» и «Твой дом». Данные «Ашана» представлены в текстовых файлах, в которых более 7,8 млн строк, в том числе фамилия и имя, телефон, адрес электронной почты и другое. В базе предположительно клиентов компании «Твой дом» более 700 тыс. строк. В торговой сети «Твой дом» информацию об утечке данных своих клиентов пока не подтвердили.

Александр Кислов

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