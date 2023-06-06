Дополнительное наказание назначили экс-начальнику службы администрации кладбищ в Ижевске после апелляции

Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляцию на приговор в отношении бывшего начальника службы администрации кладбищ Ижевска Александра Шаклеина, которого признали виновным в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики, мужчина не согласился с приговором, указывая на несоответствие наказания и отсутствие состава преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

Отметим, что прежде суд назначил ему девять лет в исправительной колонии строгого режима, а также на 10 лет лишил права занимать организационно-распорядительные должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

Суд апелляционной инстанции проверил законность приговора, выслушал участников процесса и пришел к выводу, что решение о наказании принято обоснованно, однако суд первой инстанции не учел все обстоятельства дела. В результате Александру Шаклеину назначили дополнительное наказание в виде штрафа в размере 7 млн руб.

Напомним, ранее в прокуратуре Удмуртии рассказали подробности. По версии следствия, Александру Шаклеину передавали суммы в размере 6 тыс. руб. за участок захоронения с дополнительным местом и 5 тыс. руб. за одиночное захоронение. «С двух кладбищ в общей сложности он получил 3,6 млн руб. С одного кладбища порядка 1,9 млн руб., с другого — около 1,7 млн руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Взятка за каждую могилу».