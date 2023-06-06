Девелоперы переходят к развитию

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о центре детского творчества «Артерия» в Санкт-Петербурге, а также о проектах компании в Подмосковье и Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Некоторые иностранные слова зачастую легко приживаются, особенно в профессиональной среде. И их значение понятно без перевода многим, даже не экспертам отрасли. Хотя прямой перевод может отличаться от того, что фактически подразумевается. К примеру, слово «девелопмент». В переводе с английского оно означает «развитие». А в русском языке оно прижилось скорее как название предпринимательской деятельности, связанной с созданием объектов недвижимости или реконструкцией зданий, приводящими к увеличению их стоимости.

Но у современного девелопмента задачи сводятся не только к получению прибыли. Девелоперские компании ведут еще и благотворительные проекты, развивают социальную инфраструктуру и, что важно, заботятся и о тех, кому нужна помощь. К примеру, свое 10-летие отметил инклюзивный центр детского творчества «Артерия», в котором занимаются дети с особенностями развития, а также те, чьи семьи попали в тяжелую жизненную ситуацию. Этот проект начинался как небольшая художественная школа, которая занимала крохотное помещение на Конногвардейском бульваре в Санкт-Петербурге. При поддержке «Группы ЛСР,» одного из ведущих девелоперов страны, «Артерия» смогла расположиться в центре города в современном жилом комплексе, где все обустроено для интересных и эффективных занятий.

Подобные проекты есть у «Группы ЛСР» и в других регионах присутствия компании. В Подмосковье семь лет назад был открыт арт-центр для особенных детей «Доброториум». А в Екатеринбурге, опять же, в своем жилом комплексе под названием «Флагман», компания предоставила помещение детскому творческому центру «Развитие». Финансирование такого рода центров, где благодаря творческим практикам меняется к лучшему жизнь особенных детей, это особая задача в рамках обширной благотворительной программы «Группы ЛСР».