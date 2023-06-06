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Прокуратура проверит 3-часовую задержку поезда Москва-Ярославль

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержки пассажирского поезда Москва-Ярославль на три часа. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В соцсетях пассажиры сообщали, что 5 июня поезд остановился в лесу на три часа. По предварительным данным, остановка поезда на перегоне Рязанцево-Беклемишево произошла из-за технических причин.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку техническому состоянию железнодорожной инфраструктуры, при наличии оснований примет меры»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Алла Чижова

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